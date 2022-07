Synoptyk IMGW: niedziela na ogół pogodna i ciepła

Za wyjątkiem krańców wschodnich i południowo-wschodnich, niedziela do zachodu słońca zapowiada się pogodna - powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB.

Jak przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna i ciepła.

"Dzisiaj zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie i krańcach wschodnich miejscami zachmurzenie duże i słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23-24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28-29 na krańcach zachodnich. Nad morzem około 22 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich" - powiedział Kamil Walczak.

Noc na ogół pogodna z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Tylko na północnym zachodzie po północy zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe są burze. Nad ranem, głównie na wschodzie kraju, utworzą się krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do 11-12 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, jedynie podczas burz możliwe porywy do 65 km/h.