Synoptyk IMGW: niedziela nadal wietrzna i z lokalnymi opadami

Do końca dnia nad Polską zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami głównie na północnym wschodzie. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, należy liczyć się z lokalnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę będzie pochmurno, wietrznie i z opadami. W nocy wiatr zacznie przybierać na sile za sprawą kolejnego niżu, który wkracza do Polski. Dla większości obszarów kraju IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Nad morzem mogą to być ostrzeżenia drugiego stopnia.

"W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Miejscami prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu na wschodzie kraju i w obszarach górskich. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 5 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Nad morzem i na terenach podgórskich do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach siła wiatru może dochodzić do 100 km/h, a w Sudetach do 110 km/h, wywołując zawieje i zamiecie śnieżne" - powiedział Walczak.

W nocy wiatr zacznie przybierać na sile. Na przeważającym obszarze kraju porywy mogą dochodzić do 70 km/h. W obszarach podgórskich i na zachodzie do 80 km/h, a nad morzem do 95 km/h. W Karpatach prognozowana prędkość wiatru to 110, a w Sudetach 130 km/h. Na ogół będzie pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie, głównie w górach, może spaść do 10 cm śniegu. Na zachodzie i południu kraju opady deszczu, dające sumarycznie do 10 - 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, w centrum około 4, do 6 stopni na zachodzie.