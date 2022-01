Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i ciepła

Do końca dnia niedziela będzie pochmurna, ale jak na tę porę roku ciepła, z temperaturami do 11 stopni Celsjusza. Na północy kraju możliwe są opady deszczu - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niedziela do końca dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna, ale ciepła. Większe przejaśnienia możliwe są na południowym wschodzie Polski.

"Nadal jesteśmy w strefie niżu obejmującym całą północno-zachodnią część Europy, a wpływ na naszą pogodę mają masy wilgotnego i ciepłego powietrza polarno-morskiego. W niedzielę do końca dnia prognozujemy słabe opady deszczu na północy kraju. Największe opady będą miały miejsce we wschodniej części Wybrzeża, gdzie sumarycznie może spaść od 12 do 15 mm. Na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyźnie, możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Wiatr z kierunku południowego jeszcze słaby i umiarkowany, pod wieczór będzie już nieco silniejszy. Na Wybrzeżu stanie się porywisty i będzie osiągał do 70-75 km/h.

Temperatura maksymalna od 0 na północnym wschodzie, około 7-8 w centrum, do 11 stopni Celsjusza na południu kraju" - powiedziała Dąbrowska.

W nocy strefa opadów deszczu obejmie cały kraj. Najwięcej spadnie na Wybrzeżu Wschodnim i północnych krańcach Mazur i Suwalszczyzny, gdzie sumaryczne opady mogą wynieść od 12 do 15 mm. Najmniej deszczu spadnie na południowym wschodzie. Temperatura od 3 stopni na Podhalu, 4 na północnym wschodzie do około 9 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie porywisty, umiarkowany i okresami dość silny, a na Wybrzeżu silny. Na zachodzie kraju prognozowana prędkość wiatru w porywach to 65 km/h. Dla terenów w pasie od Pomorza przez Mazury, północną część Mazowsza do Podlasia, IMGW przewiduje wystawianie ostrzeżeń przed silnym wiatrem dochodzącym do 75 km/h.