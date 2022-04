Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i deszczowa

W niedzielę na obszarze niemal całego kraju będzie pochmurno i deszczowo. Podobna pogoda utrzyma się przez najbliższe kilka dni - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Według Grażyny Dąbrowskiej - synoptyka Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę będzie pochmurno i chłodno.

"Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, miejscami całkowite. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą wystąpić na Wybrzeżu i północy Polski. Niemal wszędzie prognozowane są opady deszczu, przy czym na południu kraju możliwe są lokalne burze. Najwięcej deszczu spadnie na południowym zachodzie. Najwięcej, bo od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, spadnie na Dolnym Śląsku. W wyższych partiach Karkonoszy możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Zapowiada się raczej chłodny dzień, z temperaturą maksymalną od 8 stopni na Pomorzu do 16 na zachodzie i Kujawach. Na zachodzie wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Na Wybrzeżu może osiągać w porywach do 55 km/h. Także na południu kraju, w czasie burz, wiatr może być porywisty, wiejący z siłą do 60 km/h" - powiedziała Dąbrowska.

W nocy dużo chmur nad całym krajem. Większe przejaśnienia spodziewane są tylko na północnym zachodzie. Wszędzie prognozowane są opady deszczu. Na południu niewykluczone burze. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie miejscami może spaść od 8 do 10 mm deszczu. Temperatura już dodatnia - od 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni na Wybrzeżu i Górnym Śląsku, do 7-8 na południowym wschodzie. Wiatr na południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami dość silny, z kierunków północnych. Na południowym zachodzie i na Wybrzeżu w porywach może osiągać 50 km/h.