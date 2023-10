Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i z deszczem na północy kraju

Niedziela zapowiada się pochmurnie i z deszczem na północy kraju. Natomiast na pozostałym obszarze, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Padać nie powinno.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do ok. 20 stopni Celsjusza na obszarze południa ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Chłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat. Tam ok. 13 stopni" - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni. "Jeszcze na północnym wschodzie i na Wybrzeżu porywisty, z tym że te porywy nie powinny przekroczyć 40 km/h i będą słabnąć z upływem dnia" - wskazała Dąbrowska.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy spodziewane są opady deszczu. "Na pozostałym obszarze Polski padać nie powinno" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do ok. 14 stopni na Wybrzeżu i na zachodzie oraz miejscami w centrum kraju.

Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby, tylko nad morzem umiarkowany.

Prognozy wskazują na to, że kolejne dni powinny być cieplejsze. Poniedziałek zapowiada się z temperaturą nawet do 25 stopni Celsjusza i ewentualnymi opadami deszczu głównie na Wybrzeżu i Pomorzu. We wtorek powinno być jeszcze nieco cieplej, nawet do 27 stopni Celsjusza. Natomiast w środę i w czwartek spodziewane jest ponowne załamanie pogody, ale jest szansa, że pod koniec tygodnia temperatura znowu zacznie rosnąć. Niestety będzie też padać deszcz.