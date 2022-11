Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i z opadami

W niedzielę nad przeważającym obszarem kraju będzie pochmurno, możliwe są opady: na zachodzie deszczu, a na wschodzie śniegu i deszczu ze śniegiem - powiedział PAP synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB Jakub Gawron.

Jak przekazał PAP Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, niedziela będzie raczej pochmurna, a opadów można spodziewać się niemal w całym kraju.

"Zachmurzenie będzie duże, jedynie na południu pojawiać się będą większe przejaśnienia. Na zachodzie, Pomorzu i miejscami na południu prognozowane są opady deszczu, a na wschodzie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnie marznącej mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od o st. Celsjusza na północnym wschodzie do 8 st. C. na zachodzie. Wiatr będzie słaby, przeważanie z kierunków południowych" - powiedział Jakub Gawron.

Noc będzie pochmurna za wyjątkiem południa, gdzie spodziewane są większe przejaśnienia, a w wyżej położonych obszarach górskich nawet rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki powodującej gołoledź. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Wielkopolsce, możliwy jest słaby deszcz i mżawka. Miejscami będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 3 st. C. na wschodzie do plus 3 st. C. na zachodzie i 4 st. C. nad samym morzem. W obszarach podgórskich prognozowane są spadki temperatury do minus 6 stopni C.. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.