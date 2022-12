Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i z opadami śniegu

W niedzielę za sprawą niżu, który wędruje wzdłuż wschodnich granic Polski, niemal w całym kraju będzie pochmurno i z opadami śniegu. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron, na wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 15-20 cm.

Jak przekazał PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, wzdłuż wschodnich granic kraju na północ przemieszcza się niż Birgit, za sprawą którego na wschodzie Polski intensywnie pada śnieg.

"W niedzielę w całym kraju zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia możliwe są tylko na północnym zachodzie Polski. W całym kraju słabe opady śniegu, przy czym na wschodzie okresami będą miały charakter opadów intensywnych. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu spodziewamy się do 15-20 cm przyrostu pokrywy śnieżnej" - powiedział Jakub Gawron.

Dodał, że temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni C. na północnym wschodzie do zera na północnym zachodzie i trzech stopni na plusie nad samym morzem. "W obszarach podgórskich prognozowane jest około minus 5 stopni. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, dochodzący do 55 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - poinformował.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Najwięcej, do około 10 cm białego puchu, spadnie w rejonie Suwalszczyzny, części Warmii i Mazur, na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich Sudetów. Na pozostałym obszarze kraju może spaść do około 5 cm śniegu. Najmniej opadów na Kujawach i w Wielkopolsce - do około 1 cm śniegu.

Temperatura minimalna w nocy od minus 6 st. C. na wschodzie do minus 3 st. C. na zachodzie. Nad morzem temperatura wyniesie około 1 st. C, a na obszarach podgórskich minus 9 st. C.

Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy umiarkowany, okresami dość silny, okresami mogący wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne.