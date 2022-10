Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna i z przelotnym deszczem

Pogoda w niedzielę nie będzie zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB, w całym kraju możliwe są przelotne deszcze, a na północy zagrzmi i lokalnie może spaść krupa śnieżna.

Jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę wpływ na pogodę w Polsce będzie miał rozległy układ niskiego ciśnienia.

"Zachmurzenie w kraju będzie duże, tylko miejscami możliwe większe przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Na północy, szczególnie na Wybrzeżu, nie wykluczamy silniejszych burz, z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Może także pojawić się krupa śnieżna. Przelotne opady deszczu nie powinny być uciążliwe, ale miejscami ich sumy mogą dochodzić do 10 mm. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Podhalu, 11 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, w porywach osiągający do 55 km/h. Nad morzem może być także dość silny, w porywami poza burzami dochodzący do 65 km/h" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Nadal spodziewane są przelotne opady dające w sumie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północy, szczególnie na Pomorzu i Warmii, możliwe burze i tam opady mogą osiągać 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura minimalna od 6 stopni w rejonach podgórskich, 7 stopni na wschodzie, do 12 nad morzem. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem może być dość silny i silny, wiejący z prędkością do70 km/h.