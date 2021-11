Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna, lokalnie może spaść do 15 cm śniegu

Niedziela w całym kraju będzie pochmurna, lokalnie może spaść do 15 cm śniegu - poinformowała PAP Magdalena Muszyńska-Karbowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według prognozy pogody, na niedzielę przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w niedzielę z południowego zachodu, przez centrum, w kierunku północnego wschodu, będzie przemieszczać się strefa opadów zarówno deszczu, jak i deszczu ze śniegiem przechodzącego w śnieg.

"Jutro zachmurzenie będzie duże i całkowite w całym kraju. Najmniej lub bez opadów będzie na wschodzie i północnym zachodzie Polski. Na południu, szczególnie w rejonach podgórskich i w centrum lokalnie może spaść od 10 do 15 cm śniegu, choć przy temperaturach dodatnich, będzie to śnieg mokry i topniejący" - powiedziała Magdalena Muszyńska-Karbowska z IMGW-PIB.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 1 stopień C. na północy, 2 stopnie w centrum, 4 stopnie na południu i do 9 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, jedynie w górach osiągający w porywach do 70 km/h.