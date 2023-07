Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna; możliwe przelotne deszcze

Niedziela do końca dnia będzie pochmurna. W całym kraju może spaść deszcz. Jak powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, największe natężenie opadów spodziewane jest na wschodzie kraju.

Jak przekazał Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a opady deszczu mogą wystąpić na terenie całego kraju.

"Największe natężenie opadów prognozowane jest na wschodzie Polski, gdzie oprócz deszczu w rejonie Podkarpacia może także zagrzmieć. W burzach punktowo może spaść do 25 litrów deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 27 stopni na południowym wschodzie. Wiatr porywisty, zachodni i południowo-zachodni, będzie odczuwalny w całym kraju. Na Wybrzeżu może dochodzić do 65 km/h" - powiedział Folwarski.

Noc na ogół pogodna. W pierwszej połowie większe zachmurzenie i bardzo słabe, zanikające opady deszczu możliwe są na północy i południu kraju. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni na przeważającym obszarze kraju. W rejonach podgórskich około 9 stopni. Wiatr chwilami umiarkowany, w ciągu nocy powinien słabnąć. Tylko na północy, w rejonie Wybrzeża, przez cały czas w porywach może dochodzić do 60 km/h.