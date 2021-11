Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna; temp. od 1 do 9 stopni C

W niedzielę przez cały dzień zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Jak powiedziała PAP Magdalena Muszyńska-Karbowska z IMGW-PIB, na południu i w centrum Polski może spaść do 10-15 cm śniegu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 1 do 9 stopni Celsjusza.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, niedziela będzie pochmurna w całym kraju.

"W niedzielę z południowego zachodu, przez centrum, w kierunku północnego wschodu, będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzącego w śnieg. Zachmurzenie będzie duże i całkowite w całym kraju. Najmniej lub bez opadów będzie na wschodzie i północnym zachodzie Polski. Na południu, szczególnie w rejonach podgórskich i w centrum lokalnie może spaść od 10 do 15 cm śniegu, choć przy temperaturach maksymalnych, wynoszących od 1 stopnia Celsjusza na północy, przez 2 stopnie w centrum i 4 na południu, do 9 stopni na południowym wschodzie, będzie to śnieg mokry i topniejący" - powiedziała Magdalena Muszyńska-Karbowska z IMGW.

W nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się zachmurzenie duże z lokalnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najwięcej śniegu - do 10 cm - może spaść na Podkarpaciu, w centrum i na Wybrzeżu Gdańskim. Na wschodzie Polski: Mazowszu i Lubelszczyźnie, spodziewany jest deszcz. W nocy temperatura spadnie do 0-2 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Silniejszy wiatr będzie wiał jedynie w górach, gdzie w porywach może osiągnąć 60 km/h.

autor: Marek Szczepanik

