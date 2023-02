Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna; w nocy spadki temperatur do minus 22 st. C.

Niedzielne popołudnie będzie pochmurne, z temperaturami poniżej zera na przeważającym obszarze kraju. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB, w nocy w rejonach podgórskich Karpat temperatura lokalnie może spaść nawet do minus 22 stopni Celsjusza.

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę na przeważającym obszarze kraju temperatury będą ujemne.

"Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Słabe opady śniegu możliwe są jeszcze głównie na południowo-wschodniej części Polski. Poprószyć może także na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów. Temperatura maksymalna od minus 9 - minus 7 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, w centrum około minus 1, do plus 2 stopni na Wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, tylko lokalnie może być umiarkowany, z kierunków północnych na wschodzie, na zachodzie skręcający na południowe" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy większe przejaśnienia jedynie na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze przewaga zachmurzenia dużego. Przelotne opady śniegu przewidywane są na południowym wschodzie, głównie województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Słabe opady są także możliwe się Wybrzeżu oraz w rejonie Warmii i Mazur. Na północy pojawią się marznące mgły, ograniczające widzialność 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 9 - minus 8 na wschodniej części kraju, około minus 6 w centrum, do minus 1 na krańcach północno-zachodnich. W rejonach podgórskich, szczególnie w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i na Podhalu prognozowane są spadki od minus 19 do minus 15 stopni Celsjusza, ale lokalnie temperatura może tam spaść nawet do minus 22 stopni. Wiatr słaby, na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowych.