Synoptyk IMGW: niedziela pochmurna, z opadami deszczu i chłodna

W niedzielę na terenie całego kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a na północy i południu deszczu ze śniegiem - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niedziela będzie na przeważającym obszarze kraju pochmurna, z przelotnymi opadami. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, od poniedziałku możemy oczekiwać stopniowej poprawy pogody z kulminacją w czwartek, gdy termometry w Zielonej Górze mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.

"W niedzielę na terenie całego kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na północy i południu kraju, będą to opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Tatrach spodziewamy się przyrostu pokrywy śnieżnej o około 4 centymetry. Dzień będzie raczej chłodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 9 stopni na przeważającym obszarze kraju. W rejonach podgórskich i na Wybrzeżu w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się od 4 do 6 stopni. Wiatr w ciągu dnia będzie nieco silniejszy, umiarkowany, w całym kraju porywisty, do 60 km/h. Na Wybrzeżu okresami może być dość silny, osiągający w porywach do 70 km/h. Nie są wykluczone lokalne burze" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Według synoptyków IMGW, w poniedziałek od południowego zachodu do Polski wejdzie słaby klin wyżowy, któremu będziemy zawdzięczać kilkudniowe ocieplenie.