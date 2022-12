Synoptyk IMGW: niedziela pogodna na południu, na północy opady

W niedzielę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południowej połowy kraju. Jak powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, im dalej na północ, tym więcej chmur i większe ryzyko opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie śniegu.

Jak przekazał PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę na południu kraju pogoda będzie jesienna. Na północy kierowcy muszą liczyć się z opadami marznącymi deszczu i deszczu ze śniegiem.

"Niedziela na południu i południowym zachodzie Polski do końca dnia będzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Dolnym Śląsku i części Górnego Śląska temperatura maksymalna dzisiaj może dojść do 7-8 stopni Celsjusza. Im dalej na północ, tym więcej chmur i chłodniej. Na północy możliwe są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą maksymalnie około minus jednego stopnia. Dla regionów północnych i północno-wschodnich wydano ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Wieczorem, na południu i zachodzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. We wschodniej połowie kraju może wiać nieco silniejszy i porywisty wiatr, z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich" - powiedział Michał Folwarski.

W nocy rozpogodzenia i przejaśnienia tylko na południu kraju, gdzie możliwe są symboliczne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju możliwy deszcz, jak i opady marznącego deszczu i mżawki. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących dotyczy północno-wschodniej części kraju. Temperatura minimalna od minus trzech stopni Celsjusza na północnym wschodzie do plus dwóch stopni na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Na zachodzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie utrzymywał się będzie nieco silniejszy i porywisty wiatr z południowego wschodu i wschodu.