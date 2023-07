Synoptyk IMGW: niedziela pogodna; na zachodzie upały

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodnie i ciepło. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, pokropić może tylko na północnym wschodzie Polski.

Według prognoz IMGW-PIB, w niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował słabnący wyż znad Skandynawii. Do kraju nadal napływa bardzo ciepłe powietrze z zachodu.

"Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna, z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Tylko na północnym wschodzie spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenie do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym wschodzie do 33 stopni na krańcach zachodnich. Nad morzem nieco chłodniej - od 20 do 23 stopni. Poza terenami nadmorskimi wiatr słaby, zmienny" - powiedział Kamil Walczak z IMGW-PIB.