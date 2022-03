Synoptyk IMGW: niedziela pogodna w całym kraju

Niedziela będzie słoneczna i bez opadów w całym kraju. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, od poniedziałku spodziewane jest stopniowe pogorszenie pogody z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, za sprawą układu wysokiego ciśnienia, w niedzielę nad Polską nadal będzie słonecznie i bez opadów.

"W niedzielę czeka nas jeszcze bardzo ładna pogoda, wyjątkiem będzie wschód Polski, gdzie mogą pojawić się chmury. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na wschodzie, 7 w centrum do 11-12 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni" - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.

W poniedziałek od zachodu do Polski zacznie wchodzić zatoka niżowa, która we wtorek i środę sprowadzi do kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie tygodnia prognozowana jest stopniowa poprawa pogody.