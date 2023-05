Synoptyk IMGW: niedziela słoneczna i bez opadów

Niedziela będzie bardzo słonecznym dniem. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, tylko na północnym wschodzie spodziewane jest więcej chmur. Pomimo słońca będzie stosunkowo chłodno.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu. Z północy napływać będzie chłodne powietrze polarno-morskie.

"Niedziela niemal w całym kraju będzie bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Na północnym zachodzie zachmurzenie może wzrastać do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich, nad morzem umiarkowany i skręcający na północno-zachodni" - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Zdaniem synoptyków IGMW-PIB, cały przyszły tydzień zapowiada się pogodnie i bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu.