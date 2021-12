Synoptyk IMGW: niedziela słoneczna i mroźna

Drugi dzień świąt będzie pogodny, ale mroźny - powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od - 8 do - 1 stopnia Celsjusza. W nocy temperatura spadnie lokalnie do - 18 stopni Celsjusza.

Jak powiedział PAP Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, za sprawą strefy wysokiego ciśnienia, które nadal znajduje się nad Polską, drugi dzień świąt będzie pogodny, ale mroźny.

"Jeżeli chodzi o pogodę w niedzielę, to do końca dnia na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodnie. Jedynie na północy może pokazać się więcej chmur, z których spadnie deszcz. Na północy i północnym wschodzie możliwe są zamiecie śnieżne. Będzie mroźnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od minus 8 stopni Celsjusza na południu, przez minus 5 w centrum, do minus jednego stopnia nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, jedynie na północy może być umiarkowany i porywisty" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy będzie nadal bezchmurnie, z wyjątkiem północy i południowego wschodu. Na Warmii i Podlasiu możliwe są słabe opady śniegu. Lokalnie możliwe są marznące mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura spadnie do minus 18 stopni lokalnie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Najcieplej będzie nad morzem, gdzie prognozuje się minus 3 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą między minus 15 a minus 10 stopni Celsjusza.