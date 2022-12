Synoptyk IMGW: niedziela słoneczna na południu kraju; na północy pochmurno

W niedzielę mieszkańcy południa kraju mogą cieszyć się słoneczną pogodą i temperaturą do 9 stopni Celsjusza. Na północy Polski więcej chmur. We wschodniej części kraju prognozowane są zanikające opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Jak powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południa Polski.

"Na południu kraju do końca dnia słonecznie. W centralnym pasie województw możliwe są większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze dominować będzie zachmurzenie duże, a na północy całkowite. Na wschodzie możliwe są stopniowo słabnące opady deszczu lub mżawki, a na krańcach wschodnich deszczu ze śniegiem. W północnej części Polski pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich" - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy dominować będzie zachmurzenie duże. Przejaśnienia możliwe są jedynie w południowej części Polski. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu i Kujawach. Na Warmii i Mazurach i na północy Mazowsza oraz na północy Ziemi Lubuskiej prognozowane są opady do 10 mm deszczu. Im dalej na południe, tym opady będą słabsze. Na północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu śnieg. Na północnym wschodzie istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia marznących opadów powodujących gołoledź.

W północnej części Polski miejscami pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza i w okolice zera na Podhalu. Na pozostałym obszarze od plus jednego na wschodzie do plus pięciu na zachodzie. Wiatr będzie w całym kraju umiarkowany i porywisty. Najsilniejsze porywy prognozowane są nad samym morzem - do 65 km/h oraz na obszarach podgórskich Dolnego Śląska i Podkarpacia, gdzie porywy wiatru będą osiągać 65 km/h. W Sudetach siła wiatru będzie dochodziła do 120 km/h.