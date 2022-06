Synoptyk IMGW: niedziela upalna; na zachodzie i południu możliwe burze

Niedziela zapowiada się na upalny i słoneczny dzień w całym kraju. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, wyjątkiem będą krańce zachodnie i południowe kraju, gdzie możliwe są burze z opadami do 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę do Polski nadal napływać będą masy gorącego powietrza z południowego wschodu.

"W niedzielę słonecznie będzie w całym kraju, z wyjątkiem krańców zachodnich i południowych, gdzie prognozowane są opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm deszczu. Porywy wiatru w czasie burz nie będą groźne i według prognoz nie powinny przekraczać 60 km/h. Będzie upalnie, z temperaturami od około 30 na północy, do 33 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo ciepła i pogodna. Tylko na krańcach zachodnich może spaść przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 14-15 stopni w rejonach podgórskich do 16 stopni w głębi kraju i 20 na krańcach zachodnich.

Według synoptyków IMGW-PIB, upały utrzymają się nad Polską do najbliższego piątku.