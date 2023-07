Synoptyk IMGW: niedziela upalna; w Warszawie do 35 st. C.

W niedzielę nadal nad Polską utrzymywać się będą masy upalnego powietrza zwrotnikowego. Od zachodu wkroczy front atmosferyczny z opadami deszczu. Najcieplej będzie na wschodzie kraju. W Warszawie spodziewane jest 35 stopni Celsjusza.

Według przewidywań synoptyków IMGW w niedzielę od zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny związany z niżem znad Wysp Brytyjskich. Jak przekazała Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz IMGW, nadal napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

"Rano jeszcze będzie zachmurzenie małe, które w ciągu dnia od zachodu będzie wzrastać do dużego. Od zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny ze strefą opadów i burz, w czasie których może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i województwo śląskie. Najwięcej słońca będzie na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie" - powiedziała Ilona Śmigrocka.

Upały utrzymają się do poniedziałku. Od wtorku spodziewany jest niewielki spadek temperatury. Według prognoz synoptyków IMGW do końca tygodnia temperatury maksymalne będą utrzymywać się powyżej 25 stopni Celsjusza, jednak prognozowane jest więcej opadów deszczu.