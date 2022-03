Synoptyk IMGW: niedziela w całym kraju bez opadów

W niedzielę w południowej części kraju będzie pogodnie. Na północy pojawi się więcej chmur, jednak nie przewidujemy opadów – powiedziała PAP synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB Anna Woźniak.

Jak przewiduje całodobowa prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nie powinno padać, a wiatr stanie się dokuczliwy dopiero po zachodzie słońca.

"W południowej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy umiarkowane, wzrastające stopniowo do dużego, jednak bez opadów. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 10 stopni w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem porywisty" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy zachmurzenie będzie małe, tylko na północy umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich do plus 5 stopni nad morzem. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Nad morzem w porywach może dochodzić do 65 km/h.