Synoptyk IMGW: niedziela z deszczem; na południu zagrzmi

W niedzielę będzie sporo chmur, a w wielu miejscach spadnie deszcz. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, na południowym zachodzie kraju po południu mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą umiarkowane opady deszczu i drobnego gradu.

Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego przekazała, że pogodę nad Polską kształtować będzie układ niskiego ciśnienia ze strefą frontów.

"Na północy do końca dnia będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na południowym zachodzie po południu mogą pojawić się burze, w których możliwy jest drobny grad, a suma opadów deszczu może osiągnąć 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem, około 14-15 w centrum i na południu, do 17 na wschodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunku zmiennego" - powiedziała.

W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Opady deszczu spodziewane są na wschodzie jak i na zachodzie, jedynie w centrum może być bez opadów. Utworzą się mgły, szczególnie gęste w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w rozpogodzeniach może spaść do 2 stopni. Także 2 stopnie prognozowane są w rejonach podgórskich Karpat, 5-6 stopni w centrum, do około 10 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych.