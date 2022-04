Synoptyk IMGW: niedziela z dużą ilością przejaśnień i ze słabymi opadami

W niedzielę do Polski zaczyna napływać wilgotne powietrze polarno-morskie, związane z niżem przesuwającym się znad Skandynawii nad Bałtyk. Według prognoz IMGW – PIB, do końca dnia możliwe są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, choć w wielu miejscach nie zabraknie przejaśnień.

W niedzielę wpływ na pogodę w Polsce zacznie mieć układ niskiego ciśnienia. Za jego sprawą do naszego kraju zaczynają napływać masy wilgotnego powietrza polarno-morskiego - powiedziała PAP synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Anna Woźniak.

"Na południu i południowym wschodzie Polski do końca dnia zachmurzenie będzie duże i możliwe są bardzo słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze dużo przejaśnień. Na krańcach północno-zachodnich możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego i przelotny deszcz ze śniegiem bądź deszcz. Temperatura maksymalna od zera na krańcach południowo- wschodnich przez 4 stopnie Celsjusza w centrum do 7 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, północno-zachodni" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy na południowo-wschodniej połowie kraju dużo przejaśnień i rozpogodzeń. W Karpatach może słabo padać śnieg. Od północnego zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i spodziewane są słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a na Wybrzeżu w deszcz.

Temperatura minimalna od minus 7 na Podlasiu, minus 3 w centrum, do plus 2 na krańcach północno-zachodnich i Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 10 stopni. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego, porywisty szczególnie na północnym zachodzie, gdzie może wiać z prędkością do 55 km/h, a nad samym morzem do 70 km/h, z kierunków zachodnich.