Synoptyk IMGW: niedziela z opadami na północy kraju; w nocy zacznie wiać

W niedzielę do zachodu słońca na południu kraju będzie pogodnie. Na północy spodziewane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W nocy opady obejmą już cały kraj, a wiatr lokalnie będzie dochodził do 100 km/h.

Według prognozy pogody na niedzielę, przygotowanej przez Jakuba Gawrona, synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, w pierwszych godzinach dnia, lokalnie, możliwe są marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

"W niedzielę najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, gdzie na ogół prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, w północnej połowie kraju, spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia - na krańcach zachodnich i nad morzem - mogą to być opady deszczu. Na krańcach północnych województwa warmińsko-mazurskiego i na Suwalszczyźnie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących, powodujących gołoledź. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do plus 3 na zachodzie i plus 4 stopni nad morzem" - powiedział Gawron.

W ciągu dnia zacznie rosnąć siła wiatru, który będzie już umiarkowany i okresami porywisty. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są wieczorem nad morzem, gdzie mogą osiągać do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie w całym kraju wzrośnie do dużego. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a lokalnie śniegu - zwłaszcza w rejonach podgórskich i w górach. Wysoko w Karpatach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 5 cm. Temperatura minimalna niewiele będzie różniła się od temperatur maksymalnych w dzień i wyniesie od minus 2 stopni na wschodzie kraju do plus 3 na zachodzie. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich - od minus 7 do minus 3 stopni.

W ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek wiatr zacznie przybierać na sile i w drugiej połowie nocy będzie już dość silny i silny. Nad morzem nad ranem może wiać z prędkością 100 km/h, w północnej Polsce do 80 km/h. Najsłabiej - do 70 km/h - będzie wiał na południu Polski. W poniedziałek, w ciągu dnia, wiatr będzie jeszcze silniejszy. Synoptycy IMGW ostrzegają przed dużymi skokami ciśnienia atmosferycznego, które mogą wpływać negatywnie na samopoczucie.