Synoptyk IMGW: niedziela z przelotnym deszczem

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrza - powiedziała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w niedzielę pogoda nieco się pogorszy, choć nadal będzie ciepło.

"Jutro zachmurzenie będzie przeważenie umiarkowane, wzrastające do dużego i na znacznym obszarze kraju prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Bez opadów na Podkarpaciu, części województwa lubelskiego i w Małopolsce. W pasie od Mazowsze przez Ziemię Łódzką, Wielkopolskę po Dolny Śląsk możliwe są burze z opadami do 15 milimetrów deszczu i porywami wiatru do 60 km/h" - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 19-20 stopni C. na Wybrzeżu, około 21 st. C. na północy kraju i do 28 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.