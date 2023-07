Synoptyk IMGW: niedziela z przelotnymi opadami deszczu

W niedzielę pogodę nad Polską nadal kształtować będzie zatoka niżowa związana z rozległym niżem znad Skandynawii. Nad Polską przemieszczać się będzie front chłodny.

Jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, niedziela będzie z pogodą charakterystyczną dla polskiego lata, w którym dni bardzo ciepłe i pogodne przeplatają się z burzowymi i chłodniejszymi.

"Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie możliwe słabe burze z opadami do 10 mm deszczu i porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna najniższa będzie nad morzem, gdzie prognozujemy około 19 stopni Celsjusza. Przeważanie termometry wskażą od 23 do 24 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu: do 27 stopni. Wiatr głównie umiarkowany i porywisty, na Wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich" - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Noc będzie pogodna, tylko na północy pojawi się więcej chmur i możliwe są miejscowe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej części kraju porywisty, nadal z kierunków zachodnich.