Synoptyk IMGW: niedziela z rozpogodzeniami i mrozem

W niedzielę za sprawą wyżu nad przeważającym obszarem kraju będzie pogodnie i mroźno. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska, temperatura w ciągu dnia wyniesie od minus 8 st. C. do minus 4 stopni C. W nocy lokalnie może spaść nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował pogodny wyż.

"Do wieczora rozpogodzenia powinny objąć większą część kraju. Słabe opady śniegu mogą występować miejscami tylko na krańcach południowo wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 st. C. na Lubelszczyźnie i minus 5 st. C. na północnym wschodzie, do około minus 4 stopni C. na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad morzem. W Helu temperatura maksymalna może osiągnąć minus 1 stopień C. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na Wybrzeżu umiarkowany" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie może wzrastać do dużego. Możliwość bardzo słabego opadu śniegu tylko w rejonie Przemyśla. Na północy, szczególnie na Mazurach i w rejonach podgórskich, możliwa mgła, która będzie ograniczała widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie około minus 18 stopni C. na wschodzie do około minus 9 - minus 5 st. C. na pozostałym obszarze kraju. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia niewykluczone są spadki temperatur do minus 20 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej części kraju na przedgórzu porywisty. W górach może osiągać prędkość do 70 km/h.