Synoptyk IMGW: niedziela z rozpogodzeniami; lokalnie możliwe burze

W niedzielę do końca dnia od północy nad krajem pojawi się więcej rozpogodzeń. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IMGW-PIB, na południu i w centrum możliwe są przelotne opady deszczu i burze.

Według prognozy pogody na niedzielę przygotowanej przez Dorotę Pacochę z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, do końca dnia nad Polską będzie dominować zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

"Z biegiem dnia od północy i północnego zachodu zobaczymy coraz więcej rozpogodzeń. Na południu i w centrum kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i możliwe są lokalne burze, w czasie których może spaść do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie do 12 - 15 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum i 23 stopni na południu. Najchłodniej nad samym morzem - od 10 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem czasami dość silny i porywisty do 55 km/h, wiejący z kierunków północnych. Podczas burz, w porywach może osiągać do 60 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha.

Dzisiejszej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie jeszcze duże, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami. Lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od zera na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Na północy kraju i miejscami w centrum, prognozowane są przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważanie północno-wschodni i wschodni, w czasie burz porywisty.