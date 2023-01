Synoptyk IMGW: niemal w całym kraju zachmurzenie całkowite, miejscami mgły

We wtorek do końca dnia utrzymywać się będzie niemal w całym kraju zachmurzenie całkowite. Jak powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron, miejscami będzie mgliście. Wieczorem mgły mogą ograniczać widzialność do ok. 500 m.

Do wieczora w kraju przewaga zachmurzenia całkowitego. "Jedynie na krańcach północnych i w obszarach podgórskich wyżej położonych spodziewać się można większych przejaśnień, w górach nawet rozpogodzeń" - przekazał Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Miejscami występują opady słabego deszczu lub mżawki, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Na krańcach południowych, jak podał synoptyk IMGW, może się pojawiać opad marznącej mżawki powodującej gołoledź. "To będą incydentalne przypadki" - zaznaczył Gawron.

W ciągu dnia miejscami w całym kraju utrzymywać się mogą mgły, które będą się tworzyć również w godzinach wieczornych, ograniczając widzialność do ok. 500 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza miejscami na północy Polski do 3 stopni Celsjusza na południu.

Wiatr słaby, zmienny.

W nocy z wtorku na środę niewiele się zmieni. Nadal zachmurzenie przeważnie całkowite z przejaśnieniami. W obszarach podgórskich i w górach większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Miejscami występować będą słabe opady mżawki lub śniegu.

"Na południu kraju możliwy jest miejscami opad marznącej mżawki powodującej gołoledź. Noc będzie mglista. Miejscami mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do ok. 200 m. Lokalnie mogą być marznące, zwłaszcza na północy kraju, bo tam będzie najchłodniej" - zaznaczył synoptyk IMGW.

Prognozowana temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni Celsjusza miejscami na północy, ok. minus 1 stopnia w centrum kraju, do plus 1 stopnia Celsjusza na południowym zachodzie. "Chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat. Tam do minus 7 stopni, a lokalnie w obniżeniach terenu przy rozpogodzeniach w tym rejonie spadek temperatury nawet do minus 12 stopni Celsjusza" - powiedział Gawron.

Wiatr nadal słaby, zmienny. Jedynie na Wybrzeżu okresami umiarkowany, wiejący z południowego zachodu.