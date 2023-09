Synoptyk IMGW: noc chłodna, na południowych krańcach Polski może jeszcze pokropić deszcz

Noc z czwartku na piątek będzie chłodna. Na północnym wschodzie, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, temperatura minimalna wyniesie zaledwie 6 stopni Celsjusza. Z kolei na południowych krańcach Polski może jeszcze popadać deszcz.

"W nocy z czwartku na piątek na krańcach południowych jeszcze zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu. Z upływem nocy i chmury tam będą zanikać. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem już w całym kraju powinno się rozpogodzić" - przekazała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW ostrzegła przed mgłami, które będą się tworzyły lokalnie i mogą ograniczać widzialność do 200 m. "Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia to rejony podgórskie i Pomorze" - mówiła Tomczuk.

To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do ok. 13 stopni Celsjusza miejscami na południu i nad morzem.

Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą z kierunków północnych.

W piątek powinno być już więcej słońca niż w czwartek. "Na południu i zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, w pozostałej części kraju małe i umiarkowane" - wskazała synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich spodziewanych jest ok. 17-19 stopni.

Wiatr będzie na ogół słaby z kierunków wschodnich.