Synoptyk IMGW: noc chłodna, w centrum i na zachodzie deszcz

Noc z czwartku na piątek będzie chłodna. Na zachodzie i w rejonach podgórskich termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza i będzie padał deszcz - powiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Wieczorem na wschodzie kraju jeszcze pogodnie, ale w centrum i na zachodzie dużo chmur, lokalnie prognozowane są opady deszczu. "Dodatkowo wczesnym wieczorem na zachodzie kraju mogą pojawić się burze, ale raczej nie będą to groźne zjawiska" - podkreśliła synoptyk.

Najzimniej będzie na północy, zachodzie i w rejonach podgórskich, tam termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. W centrum i na Lubelszczyźnie do 14 st. C, a nad morzem 15 st. C.

Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać do 55 km/h. W piątek rano na krańcach wschodnich będzie jeszcze pogodnie, ale już w centrum i na zachodzie pojawi się dużo chmur i będzie padał deszcz.