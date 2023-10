Synoptyk IMGW: noc chłodna, z mgłami i deszczem na północy kraju

W nocy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada słabe deszcze i mgły na północy kraju. Możliwe będą również przygruntowe przymrozki. Temperatura wahać się będzie od -4 do 6 stopni Celsjusza.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. "Z upływem nocy powinno się nieco rozpogodzić, chociaż po północy pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów" - poinformowała PAP synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.

Na krańcach północnych może popadać słaby deszcz.

Temperatura minimalna wahać się będzie od -1 stopnia na Podlasiu około 2 stopni w centrum i na południu, najcieplej - około 6 stopni nad morzem. "Tam, gdzie temperatura będzie około zera będą występowały miejscami przygruntowe przymrozki do -4 stopni. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie około -4 stopni" - dodała synoptyczka.

Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Tylko nad morzem umiarkowany.

Wtorek zapowiada się na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. "Jedynie na północy pojawi się okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu" - powiedziała Dąbrowska.

Rano jeszcze gdzieniegdzie mogą się jeszcze utrzymywać mgły. "One będą stopniowo zanikać, ale mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów" - ostrzegła synoptyczka.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 8 stopni na południu, do 13 stopni na Wybrzeżu, w centrum kraju do około 10-11 stopni Celsjusza. "Chłodniej będzie w rejonie podgórskich Karpat, tam temperatura spadnie do około 6 stopni Celsjusza" - zaznaczyła synoptyczka.