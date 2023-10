Synoptyk IMGW: noc chłodna, z przelotnymi opadami deszczu, nad morzem także krupy śnieżnej

Synoptycy prognozują, że w nocy z soboty na niedzielę w wielu miejscach kraju może padać przelotny deszcz, a nad morzem również krupa śnieżna. Termometry pokażą od 4 do 11 stopni Celsjusza – poinformował PAP Michał Kowalczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z soboty na niedzielę w pasie Polski centralnej, czyli od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Dolny Śląsk zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju duże z większymi przejaśnieniami nad morzem oraz na południowym wschodzie. Tam też przelotne opady deszczu, nad morzem może również spaść krupa śnieżna.

Najchłodniej będzie w pasie Polski centralnej - od 4 do 7 stopni Celsjusza. Ma południowym wschodzie od 7 do 11 stopni, nad samym morzem około 10.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany w porywach do ok. 60 km/h, a nad morzem powieje do ok. 80 km/h.

W niedzielę w całym kraju będzie chłodno, możliwe są również przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu - ok. 10 litrów wody na metr kwadratowy spadnie nad morzem, tam również możliwe słabe burze i towarzyszące im opady krupy śnieżnej.

Temperatury będą wyrównane na obszarze całego kraju, termometry pokażą od 9 do 12 stopi Celsjusza.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w porywach do 55 km/h. Nad morzem powieje mocniej - do 80 km/h.