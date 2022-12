Synoptyk IMGW: noc ciepła w całym kraju poza Karpatami

W nocy z czwartku na piątek wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. W całym kraju ciepło, tylko w Karpatach temperatura spadnie poniżej zera, do -2 stopni Celsjusza - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W całym kraju słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 6 stopni, w rejonach podgórskich Karpat spadnie do -2 stopni Celsjusza. Tam wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny - w porywach do 80 km/h, a wysoko w Sudetach do 100 km/h.

W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie więcej chmur i tam przewaga zachmurzenia dużego. Tam też przelotne opady deszczu, a na obszarach podgórskich i wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4-6 stopni Celsjusza na wschodzie, do 8-9 na zachodzie kraju. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, tylko na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.