Synoptyk IMGW: noc deszczowa z lokalnymi mgłami

Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna i deszczowa. Nad ranem pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - poinformowała w środę dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Już wieczorem w południowej i centralnej Polsce prognozowane są lokalne burze z intensywnymi opadami deszczu.

"Burze pojawią się głównie na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim aż po Warmię i Mazury. Na północy i zachodzie nadal przelotnie popada deszcz" - powiedziała synoptyk.

Dodała, że kiedy opady deszczu zaczną ustępować, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Mgły utrzymają się do wczesnych godzin porannych.

Temperatura wyniesie od 13 st. C w rejonach podgórskich do 18 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby, północny i północno wschodni, podczas burz porywisty do 70 km/h.

W czwartek rano nadal przelotne opady deszczu, ale w ciągu dnia pogoda poprawi się, będzie słonecznie i gorąco. Termometry pokażą od 22 st. C na zachodzie, Pomorzu i nad morzem do 31 st. C na wschodzie kraju.

