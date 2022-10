Synoptyk IMGW: noc mglista, przygruntowe przymrozki w centrum i na wschodzie

Noc z wtorku na środę będzie pogodna, jedynie na północy kraju przelotnie popada deszcz - poinformował we wtorek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. W centrum i na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki.

Na przeważającym obszarze kraju przez całą noc będzie pogodnie, ale mglisto. Jedynie na północy kraju będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz. "Pojawiające się na terenie całego kraju mgły będą ograniczać widoczność do 200 metrów. Dlatego apelujemy o rozsądek na drogach i uważną jazdę" - powiedział synoptyk.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C w obszarach podgórskich, 1 st. C na wschodzie, 5 st. C na zachodzie kraju, do 10 st. C nad morzem. "Przygruntowe przymrozki tej nocy możliwe są w Polsce centralnej, wschodniej. Termometry pokażą do -3 st. C w tych rejonach" - dodał.

Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu okresami silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

W środę miejscami, szczególnie na północy kraju, pojawią się przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze będzie pogodnie i słonecznie.