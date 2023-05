Synoptyk IMGW: noc miejscami z przygruntowymi przymrozkami; sobota słoneczna i bez deszczu

W nocy z piątku na sobotę miejscami na Pomorzu, północy Wielkopolski, w woj. kujawsko-pomorskim i w kotlinach sudeckich wystąpią przygruntowe przymrozki – podała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, informując o wydanym ostrzeżeniu meteorologicznym przed tym zjawiskiem. Sobota słoneczna i bez deszczu.

Noc z piątku na sobotę przeważnie będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Jedynie na południowym wschodzie, jak wskazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w pierwszej części nocy zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu i zanikającymi burzami.

Z kolei na północy kraju lokalnie pojawią się krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północy, ok. 5 stopni w centrum, do 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. "Miejscami na Pomorzu, północy Wielkopolski i woj. kujawsko-pomorskim oraz w kotlinach sudeckich wystąpią przygruntowe przymrozki do ok. minus 2 stopni Celsjusza. Na to zjawisko zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne, które będzie obowiązywało w godzinach przedporannych" - ostrzegła synoptyk IMGW.

Wiatr będzie na ogół słaby, północny i północno-zachodni, a w czasie zanikających burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

Sobota zapowiada się na spokojny dzień z ładną pogodą. "Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów" - powiedziała Pacocha.

Synoptyk IMGW przekazała, że temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza nad morzem, 16 stopni na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich, do 22 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej i na Lubelszczyźnie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków północnych.