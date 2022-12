Synoptyk IMGW: noc najcieplejsza i wietrzna nad morzem, środa z opadami na północy i zachodzie

Noc z wtorku na środę najcieplejsza będzie nad morzem. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, termometry powinny wskazać ok. 2-3 stopni Celsjusza na plusie. W środę opady różnego rodzaju spodziewane są na północy i zachodzie kraju.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie nadal duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Spodziewane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie oraz w Karpatach i rejonach podgórskich Karpat. "Z tym, że w Karpatach i rejonach podgórskich będą to opady śniegu. W pozostałych regionach spadnie głównie deszcz i deszcz ze śniegiem" - przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Najcieplejsza noc będzie nad morzem - około 2-3 stopnie Celsjusza na plusie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie na poziomie od minus 1 stopnia do plus 1 stopnia. Najchłodniejsza noc zapowiada się w dolinach karpackich. Tam, jak podała Tomczuk, ma być minus 5-6 stopni Celsjusza. Na południu Podkarpacia termometry wskażą ok. minus 2-3 stopni, w Małopolsce, na Kielecczyźnie minus 2 stopnie.

Wiatr z kierunków zachodnich będzie już nieco słabszy, ale jeszcze porywisty. Nad morzem w dalszym ciągu jego porywy mogą dochodzić do 65 km/h.

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, duże głównie na północy i zachodzie.

Na zachodzie prognozowane są opady deszczu. Na północy można spodziewać się deszczu ze śniegiem i deszczu na Mazurach i Suwalszczyźnie. Natomiast trochę śniegu może jeszcze spaść na południu Podkarpacia.

"Temperatura kształtować się będzie od ok. 0 stopni w dolinach karpackich, plus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, 2 stopni na wschodzie do 6-7 stopni na zachodzie, 7 stopni na Dolnym Śląsku i 6 stopni na Wybrzeżu" - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr powieje z kierunków zachodnich. Będzie umiarkowany, ale jeszcze na północy, jak zaznaczyła Tomczuk, okresami dość silny i porywisty. Porywisty zapowiada się także na Pogórzu Karpackim, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, z kolei nad morzem - do 60 km/h.