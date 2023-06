Synoptyk IMGW: noc najcieplejsza na Półwyspie Helskim, słaby deszcz na wschodzie i południu

Noc ze środy na czwartek najcieplejsza będzie na Półwyspie Helskim. Tam temperatura minimalna wyniesie 14-16 stopni Celsjusza. Słabo popada na wschodzie i południu Polski - powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

"W nocy ze środy na czwartek od zachodu stopniowo będzie rozbudowywał się klin wyżowy i dlatego w zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. I tam nie będzie padać. Słaby, przelotny deszcz może pojawić się na wchodzie i południu Polski" - powiedział Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura minimalna będzie wyrównana, od 11 do 14 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc zapowiada się na Półwyspie Helskim - 14-16 stopni Celsjusza.

Lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na południu miejscami porywisty.

W czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. "Natomiast na wschodzie okresami wzrośnie do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W ich trakcie może spaść go do 10-15 mm" - powiedział synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie 23-25 stopni Celsjusza, a na zachodzie 22-26 stopni. Najchłodniej czwartek zapowiada się w obszarach podgórskich. Tam ok. 20 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na wschodzie również porywisty. Tam w trakcie burz możliwe porywy do ok. 65 km/h.