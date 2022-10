Synoptyk IMGW: noc pochmurna, na zachodzie deszcz i lokalne burze

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie kraju możliwe są lokalne i przelotne odpady deszczu oraz słabe burze - powiedział w poniedziałek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna, jedynie na wschodzie prognozowane są lokalne mgły. "Nie będą to gęste mgły mocno ograniczające widzialność, mogą pojawić się jedynie wczesnym wieczorem i będą zanikać w miarę upływu nocy" - wyjaśnił synoptyk.

Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. "Najwięcej rozpogodzeń prognozowanych jest na zachodzie, miejscami padał będzie przelotny deszcz, a lokalnie mogą pojawić się słabe burze" - dodał.

Najwyższe opady do 10 mm prognozowane są we wschodniej części kraju. W nocy minimalna temperatura wyniesie od 8 st. C w rejonach podgórskich do 10 st. C. na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem do 12 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni. We wtorek od rana pochmurno z większymi przejaśnieniami, w wielu miejscach popada deszcz, a lokalnie może też zagrzmieć.