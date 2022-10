Synoptyk IMGW: noc pogodna i mglista, na północy przelotne opady deszczu

Noc z poniedziałku we wtorek będzie pogodna, jedynie na północy i zachodzie kraju przelotnie popada deszcz - poinformował w poniedziałek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. Lokalnie tworzyć się będą mgły.

Przez całą noc na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna ale chłodna, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Tylko na północy i zachodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu. "Właśnie na północy i zachodzie kraju będzie najcieplej, ponieważ termometry w nocy pokażą na tym obszarze około 13-14 stopni Celsjusza" - wyjaśnił synoptyk.

Na pozostałym obszarze mimo pogodnego nieba, noc będzie chłodna. W nocy temperatura wyniesie od 8-9 st. C miejscami na południu kraju do 11 st. C w centrum. Lokalnie będą się tworzyć gęste mgły ograniczające widzialność do ok. 300 metrów.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

We wtorek od rana na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu.