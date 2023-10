Synoptyk IMGW: noc wietrzna nad morzem i w górach, najwięcej popada na południowym wschodzie

W nocy z wtorku na środę wiatr będzie się nasilać nad morzem. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka, obowiązywać będą do godz. 5 rano wydane we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wietrznie pozostanie także w górach. Najwięcej popada na południowym wschodzie.

W pasie nadmorskim do godz. 5 rano wiatr może wiać z siłą do 75 km/h. Tak wynika z wydanych ostrzeżeń pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, o czym poinformowała PAP Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na pozostałym obszarze kraju wiatr może być jeszcze porywisty. "Na terenach podgórskich powieje z siłą do 60 km/h, a w górach do 80 km/h" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Nadal sporo chmur, miejscami opady deszczu, które na ogół będą słabe, tylko na południowym wschodzie może spaść więcej deszczu, w sumie do 10-15 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Pomorzu, ok. 7 stopni w centrum, do 9-10 stopni na południu. Wiatr zachodni.

W środę pogoda się poprawi. "Wiatr osłabnie, tylko rano może być jeszcze porywisty na wschodzie kraju i nad morzem. Opady deszczu będą zanikały. Tylko miejscami, głównie na północy kraju, może jeszcze słabo popadać. W ciągu dnia będzie dużo słońca, zwłaszcza w pasie centralnym od województwa lubuskiego po lubelskie" - powiedziała synoptyk IMGW.

Chłodniej zrobi się na północy kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie tam do 8-10 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą ok. 13 stopni, a na południu nadal ciepło, nawet do 15 stopni.

Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni.