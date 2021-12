Synoptyk IMGW: noc z mgłami, największy mróz na Pomorzu i w rejonach podgórskich

W nocy z piątku na sobotę spodziewane są mgły osadzające szadź. Miejscami ograniczać będą widzialność do ok. 100 m. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w regionach podgórskich, nawet do minus 9 stopni – powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

"Już w piątek wieczorem zacznie przybywać mgieł. W nocy będzie ich bardzo dużo. Będą miejscami ograniczały widzialność do ok. 100 m. I będą to mgły osadzające szadź, ponieważ w nocy temperatury miejscami będą ujemne, nawet zdecydowanie ujemne" - podkreśliła synoptyk IMGW.

Zaznaczyła, że najchłodniej w nocy ma być na Pomorzu i w rejonach podgórskich. Tam lokalnie spodziewana jest temperatura nawet minus 9 stopni Celsjusza. "W głębi kraju może być ok. minus 4, minus 6 stopni. Na krańcach wschodnich ma być najcieplej. Wschodnie Mazowsze, wschodnia Lubelszczyzna, Podlasie z temperaturą na poziomie ok. 0 stopni, 1 stopnia na minusie" - podała Tomczuk.

Na północy kraju może spaść nawet 10 cm śniegu, na Suwalszczyźnie do ok. 5 cm. "Na krańcach wschodnich możliwy deszcz ze śniegiem, słaby deszcz" - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr na ogół słaby.