Synoptyk IMGW: noc z temperaturą poniżej zera w całym kraju

W nocy ze środy na czwartek temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera – powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Czwartek zapowiada się pochmurnie na przeważającym obszarze kraju. Spodziewane są opady od śniegu po deszcz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. "Tam możliwe mgły marznące ograniczające przejściowo widzialność do ok. 200 m" - zaznaczył Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podkreślił, że stopniowo strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem będzie nasuwać się na wschód. "Nad ranem na Podlasiu możliwe opady marznące i powodujące gołoledź" - przekazał synoptyk IMGW.

Dodał, że temperatura minimalna na całym obszarze kraju spadnie poniżej zera. Od minus 2 stopni Celsjusza ma być na Suwalszczyźnie, ok. minus 2-3 stopni w centrum, do ok. zera stopni nad morzem. "Najchłodniej noc zapowiada się w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów. Tam ok. minus 6-8 stopni Celsjusza" - powiedział Kowalczuk.

Wiatr będzie słaby, zmienny. Na wschodzie z przewagą kierunków północnych.

W czwartek nadal zachmurzenie będzie przeważnie duże. Jedynie na krańcach zachodnich miejscami umiarkowane.

W Polsce centralnej, jak wskazał synoptyk IMGW, spodziewane są opady śniegu, w części wschodniej deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie deszczu. W rejonie Podkarpacia przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 10 cm.

"Rano, lokalnie na wschodzie, możliwe opady marznące powodujące gołoledź" - ostrzegł Kowalczuk.

Najchłodniej na Podkarpaciu. Tam temperatura wzrośnie zaledwie do ok. zera stopni. W centrum termometry wskażą do 2-3 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Tam w strefie rozpogodzeń nawet do 10 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie lokalnie porywisty. Powieje z kierunków północnych.