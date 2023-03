Synoptyk IMGW: noc ze śniegiem w górach i na Wybrzeżu; czwartek z temperaturą na plusie

W nocy ze środy na czwartek miejscami, głównie w górach i na samym Wybrzeżu, będą występowały opady śniegu. Na Pomorzu, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, spodziewane są zanikające burze. W czwartek temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Większych przejaśnień i rozpogodzeń przy dużym zachmurzeniu można spodziewać się w nocy ze środy na czwartek przed wszystkim w zachodniej połowie kraju.

"Miejscami, głównie w górach i na samym Wybrzeżu, będą występowały opady śniegu" - powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast na Pomorzu, jeszcze początkowo, spodziewane są zanikające, niegroźne i krótkotrwałe burze. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do plus 1 stopnia na Wybrzeżu. Lokalnie na północy temperatura może spaść do minus 2-3 stopni Celsjusza. "Tam po opadach chodniki i drogi mogą być śliskie" - ostrzegła Pacocha.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na północy i wschodzie kraju umiarkowane i duże.

Głównie na północy wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem. W Karpatach spadnie śnieg. "Temperatura, w najcieplejszym momencie dnia, wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i dolinach górskich, w centrum ok. 6 stopni, do 9 stopni na południowym zachodzie. Tam będzie najcieplej" - przekazała Pacocha.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Jedynie na południu kraju powieje z północy.