Synoptyk IMGW: nocy w górach i w rejonie podgórskim Karpat z temperaturą poniżej zera

W nocy z piątku na sobotę lokalnie w górach oraz w obszarach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatury poniżej zera – powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Sobota najcieplejsza będzie na południu Polski. Tam mogą wystąpić burze.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże i całkowite będzie w centrum i na południu. Najwięcej deszczu spadnie na południowym wschodzie. Tam, jak powiedział PAP Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowana suma opadów sięgnie do ok. 10 mm.

Natomiast większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są na północy Polski.

"Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni w centrum i na południu kraju. Lokalnie w górach oraz w obszarach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatury poniżej zera" - wskazał Kowalczuk.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni.

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite spodziewane jest w centrum i na północy kraju. Z kolei na południu możliwe są większe przejaśnienia i tam również mogą wystąpić burze, w których może spaść do 15 mm deszczu.

Najcieplej będzie na południu kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza. "Na pozostałym obszarze prognozujemy od 7 do 11 stopni, nad morzem ok. 9 stopni Celsjusza" - powiedział synoptyk IMGW.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, okresami porywisty w centrum oraz na północy kraju. Natomiast na południu, w trakcie burz, możliwe są porywy wiatru do 60 km/h. Wiatr w dalszym ciągu z kierunków wschodnich.