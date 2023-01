Synoptyk IMGW: od czwartku powraca zimowa aura

W czwartek będzie pochmurno. Niemal w całym kraju przy niskich temperaturach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 18 cm. Następne kilka dni w Polsce to powrót zimy - poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W czwartek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Wystąpią tam opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam do 18 cm.

Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, do 3 na wschodzie kraju i 4 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Wystąpią tam opady śniegu, a na krańcach wschodnich deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej możliwy jest o 5 cm. W zachodniej części kraju więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale także pojawi się tam strefa słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, głównie na Wybrzeżu.

Temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie, do ok. zera na wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 7 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej części kraju przeważnie południowo-zachodni i zachodni, im bardziej na wschód, tym bardziej z kierunków północnych.

Synoptyk Anna Woźniak poinformowała PAP, że od czwartku czeka Polskę "solidny epizod zimowy", a od piątku kolejny epizod, który będzie najbardziej intensywny w sobotę. "Strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód" - dodała Woźniak.