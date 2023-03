Synoptyk IMGW: od piątku coraz cieplej i ładniejsza pogoda

W piątek należy spodziewać się kontynuacji ocieplenia i ładnej pogody – powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Nocy z piątku na sobotę jeszcze z przymrozkami na południowym wschodzie.

Na południu kraju nadal zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a miejscami w rejonach Wybrzeża, Pomorza okresami wzrośnie do dużego.

Słabe, wręcz symboliczne, opady deszczu spodziewane są tylko na Wybrzeżu.

Piątek będzie dniem z kontynuacją ocieplenia i ładnej pogody - wskazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dodała przy tym, że w rejonach podgórskich Karpat ocieplenie nie będzie jeszcze odczuwalne, bo temperatura wzrośnie do ok. 4 stopni Celsjusza, ale już na Suwalszczyźnie termometry wskażą do 6 stopni, w centrum już ok. 10 stopni Celsjusza.

"Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam ok. 13 stopni, ale w rejonie oddziaływania fenu (ciepłego wiatru z gór w doliny), w Kotlinie Jeleniogórskiej, temperatura może wzrosnąć do 15 stopni Celsjusza" - zaznaczyła Dąbrowska.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu i w Sudetach porywisty, z porywami odpowiednio do 55 km/h i do 65 km/h. Wiać będzie z kierunków południowych.

W nocy z piątku na sobotę nadal na południu kraju spodziewane jest zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na zachodnim Wybrzeżu mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Ta noc już będzie cieplejsza. Chłodniejszy obszar pozostanie tylko na południowym wschodzie i tam spadki temperatury do minus 3 stopni Celsjusza. Tam mogą wystąpić przymrozki, dlatego - jak powiedziała synoptyk - obszar Małopolski, Podkarpacia, część Lubelszczyzny i woj. świętokrzyskiego został objęty ostrzeżeniem IMGW.

"Na pozostałym obszarze temperatura wyniesie od 0 na Suwalszczyźnie, w woj. śląskim i w centrum kraju. Najcieplej będzie na Nizinie Szczecińskiej. Tam do 5 stopni Celsjusza" - przekazała Dąbrowska.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty nadal na Wybrzeżu i w Sudetach z porywami do 60 km/h. Wiać będzie z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

W kolejnych dniach temperatura powinna nadal wzrastać.