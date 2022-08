Synoptyk IMGW: od północnego zachodu wkroczy front z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem

W piątek pogoda zacznie się trochę psuć od północnego zachodu. Popada, zagrzmi i się ochłodzi. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, front przemieszczać się będzie na Kaszuby, do Wielkopolski i dotrze do zachodnich krańców Dolnego Śląska. W nocy zmierzać będzie ku centrum.

Jak przekazał PAP Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek pogoda zacznie się trochę psuć od północnego zachodu. Przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu i burz. Do wieczora dotrze na Kaszuby, do Wielkopolski na krańce zachodnie Dolnego Śląska.

"W trakcie burz spodziewamy się opadów deszczu miejscami do 20 mm, na północnym zachodzie do 30 mm i porywów wiatru do 85 km/h. Możliwe są opady gradu. Burze będą występować głównie po południu, wieczorem i w nocy z piątku na sobotę" - powiedział Ogrodnik.

Na pozostałym obszarze kraju nie powinno padać ani grzmieć. Tam piątek będzie słoneczny, w wielu miejscach bezchmurny i nadal upalny.

Najchłodniej będzie na północnym zachodzie oraz nad morzem, bo za frontem zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Tam termometry wskażą 23-25 stopni Celsjusza.

Na pozostałym obszarze kraju temperatury zbliżą się do 30 stopni lub przekroczą te wartość. Na Suwalszczyźnie spodziewanych jest 28 stopni Celsjusza, w centrum do 30-32 stopni, podobnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam ma być 35 stopni Celsjusza.

W nocy z piątku na sobotę front z przelotnymi opadami deszczu i burzami będzie się powoli przemieszczał ku centrum kraju. Granicą jego zasięgu będą: Warmia i Mazury, ziemia łódzka, woj. śląskie. "Od zachodu opady będą już stopniowo zanikać. Na Nizinie Szczecińskiej już bez deszczu" - powiedział Ogrodnik.

Na przesuwającym się froncie burz spodziewane są intensywne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Może powiać do 75 km/h.

Na pozostałym obszarze kraju noc będzie pogodna i bardzo ciepła. We wschodniej połowie Polski, jak podał synoptyk IMGW, termometry wskażą od 17 do 20 stopni Celsjusza. "Na zachodzie i w strefie nadmorskiej zdecydowanie się ochłodzi. Tam od 13 do 16 stopni Celsjusza. W pasie od Warmii i Mazur przez ziemię łódzką po Opolszczyznę, Dolny Śląsk, Śląsk, Górny Śląsk temperatura od 15 do 18 stopni" - przekazał synoptyk IMGW.

Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany. Przed frontem we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-wschodni. Natomiast za frontem zacznie skręcać na zachodni i północno-zachodni.